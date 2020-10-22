Как будто переубивал кучу народа: Кокорин вспомнил, как его осудили

https://static.news.ru/photo/d1a5cf24-14de-11eb-a514-fa163e074e61_660.jpg Александр Кокорин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Футболист московского «Спартака» Александр Кокорин спустя два года после скандального инцидента в московском кафе «Кофемания» назвал неожиданными события, последовавшие затем. По его словам, после двух драк «с потерпевшими пожали руки» и было совсем непонятно, когда всё вылилось в суд.

Однако даже в суде Кокорин не верил, что его отправят в колонию.

Думал, нам дадут кучу исправительных работ. Наняли адвокатов — ни один не сказал, что нас могут «закрыть», — отметил футболист в интервью YouTube-каналу PeopleTalk.

Игрок «Спартака» добавил, что у него остались вопросы к правосудию.

Месяца через четыре мы понимали, что нас уже не выпустят. Когда [в суде] я слушал прокуратуру, у меня ощущение было, что я устроил три теракта и переубивал кучу народа, — подчеркнул Кокорин.

Он также снова назвал свой приговор несправедливым и незаконным.

Ранее NEWS.ru сообщал, что московский «Спартак» одержал волевую победу над подмосковными «Химками». Встреча 11-го тура Российской премьер-лиги прошла на стадионе «Арена-Химки» и завершилась со счётом 3:2. Дебютным голом в составе «красно-белых» отметился Александр Кокорин. На 58-й минуте арбитр Кирилл Левников назначил пенальти в ворота «красно-чёрных», который и реализовал форвард.