Завершился, пожалуй, самый неоднозначный и интригующий сезон Российской премьер-лиги. NEWS.ru подводит итоги последнего тура чемпионата России по футболу.

Что там с еврокубками?

Сначала все гадали на кофейной гуще, сумеет ли «Краснодар» обойти «Локомотив» в борьбе за второе место в турнирной таблице и прямую путёвку в групповой этап Лиги чемпионов. А перед заключительной игрой вопрос встал иначе: сумеет ли коллектив Мурада Мусаева в принципе попасть в элитный европейский турнир.

Забавно, но оставить «быков» без права на борьбу за место под солнцем мог бывший наставник команды Игорь Шалимов, который сейчас находится у руля грозненского «Ахмата». Бесспорно, для двух тренеров эта встреча была принципиальной, хоть и ничего не решала для чеченцев. Перед началом матча оба коллектива вышли на поле без основных голкиперов: у «Краснодара», который играл на своём поле, отсутствовал Матвей Сафонов из-за удаления в предыдущем матче, а у гостей вышел Александр Мелихов, который впервые попал в основу в этом сезоне чемпионата России. Как итог, «быки» не пожалели соперника и разгромили его со счётом 4:0. Надо же, «Краснодар» сумел вернуть ту игру, которую все видели до перерыва из-за пандемии коронавируса, только в последнем матче. Мурада Мусаева можно поздравить — ему удалось спасти чуть ли не загубленный сезон. Первая тройка победителей выглядит так же, как и в прошлом году: «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар». Посмотрим, как сложится у «быков» дальше.

Главный соперник «Краснодара» в борьбе за выход в ЛЧ был московский ЦСКА, который по праву может собой гордиться. В домашней игре против «Тамбова» столичный коллектив сделал всё возможное, чтобы обойти Мусаева, но, к несчастью, не всё зависело только от «армейцев». Вплоть до финального свистка «красно-синие» давили гостей, красиво показывая, кто в доме хозяин. И даже отсутствие двух исландцев — Хёрдура Магнуссона и Арнора Сигурдссона — не помогло «Тамбову» навязать конкуренцию. У этих игроков после планового тестирования на коронавирусную инфекцию результаты назвали «сомнительными» и помахали обоим рукой — на поле они так и не вышли. «Тамбов», скорее, даже помог облегчить эту встречу — в конце первого тайма удалился Георгий Мелкадзе. Во втором тайме гости в принципе потерялись на поле, им просто не хватило сил противостоять молодому нраву ЦСКА. После финального свистка счёт на табло демонстрировал 2:0. Достойное завершение чемпионата, несмотря на все сложности, через которые прошла команда Виктора Гончаренко и тренер лично. Увидимся в Лиге Европы!

Что касается другой команды, которая боролась в пятёрке лучших, «Ростова», то подопечные Валерия Карпина на своём стадионе принимали петербургский «Зенит» и даже сумели выйти вперёд в матче. На долю секунды показалось, что если ЦСКА оступится, а ростовчане немного поднажмут, то именно они попадут в групповой этап ЛЕ. Но не тут-то было. Даже после присуждения чемпионства команда Сергея Семака продолжала побеждать во всех матчах. Этот не стал исключением. «Жёлто-синие» уступили сопернику со счётом 1:2 и сохранили за собой пятое место.

«Спартак» будет жить?

spartak.com

Для другого московского коллектива, «Спартака», чемпионат выдался просто кошмарным. Сначала сменили власть, поставив немецкого тренера Доменико Тедеско вместо Олега Кононова, затем команду покинул генеральный директор Томас Цорн, которого заменил Шамиль Газизов из «Уфы». Но всё это не помогло «красно-белым» добиться успеха не только на пути к чемпионству, но и к Кубку России. И вроде бы даже грешно как-то осуждать работу иностранного специалиста, если подробно разбирать судейские решения. На протяжении всего сезона у фанатов «Спартака» волосы дыбом вставали — именно так можно охарактеризовать решения ряда арбитров. Тем не менее, как говорится, игра забывается, а счёт остаётся.

Этот сезон мог стать для столичной команды худшим за долгие годы. И даже победа над «Рубином» в последнем туре выступление клуба не скрасит. Да, не 11-е место, а 7-е (худший результат «красно-белых» за последние 12 лет), но привкус горечи остался. Хотя надо признать, что в последней игре как раз нельзя махать кулаками на судей — назначено было аж три пенальти, два из которых в пользу столичной команды А могли ещё и четвёртый поставить на последних минутах. И все одиннадцатиметровые, честно говоря, не вызывают никаких сомнений. Господа арбитры, посмотрите на непредвзятую работу Павла Кукуяна в этой встрече и проведите следующий чемпионат на достойном уровне. А болельщикам «красно-белых», оставшихся и без еврокубков, и без финала Кубка России, остаётся, как обычно, только верить. Тедеско, если он всё-таки останется работать, предстоит решить много задач.

Кто вылетел-то в итоге?

С «Оренбургом» всё было понятно ещё за несколько матчей до последней встречи. Единственное, что оставалось для всех нас загадкой, это решение «Химок», от которых зависела судьба самарских «Крыльев Советов». Подмосковный коллектив до последнего держал интригу и метался из стороны в сторону — то команда Сергея Юрана выходит в высший дивизион, то остаётся в Футбольной национальной лиге. Наконец, после победы над «Уралом» в полуфинальном матче Кубка России (3:1) руководство коллектива всё-таки решило бороться в РПЛ. Неужели! Правда, по иронии судьбы «Химки» выгнали в ФНЛ своего бывшего наставника Андрея Талалаева. Но ничего, ему не в первый раз поднимать команду с колен. Ведь именно с ним до зимней паузы «Химки» лидировали в первенстве. Даже техническая победа над «Сочи» (3:0) не помогла самарцам остаться в высшем дивизионе.

Может, есть ещё что-то важное?

Сердар Азмун Сергей Лантюхов/NEWS.ru

А вот и есть. Например, нападающий «Зенита» Сердар Азмун стал лучшим бомбардиром чемпионата, догнав по числу забитых мячей одноклубника Артёма Дзюбу: у обоих по 17 голов. Только у второго семь голов с пенальти, а у иранца только один. Поэтому остаётся поздравить Азмуна как лучшего снайпера. Надеемся только, что на этот раз оба героя обойдутся без видео с инсценировкой интимной близости.

На этом с «Зенитом» мы не прощаемся. Петербургский клуб повторил рекорд московского «Спартака» по количеству заработанных очков во внутреннем чемпионате. Победив «Ростов» в последнем туре, «сине-бело-голубые» набрали 72 очка. Такое достижение было лишь раз — в 1999 году у «красно-белых». Больше за 30 игр никому никогда не удавалось набрать столько баллов. По итогам сезона-2019/20 у «Зенита» 22 победы, 6 ничьих и только 2 поражения.

Игорь Акинфеев вышел на второе место среди рекордсменов РПЛ. Он провёл за ЦСКА 457 игр и обошёл Сергея Семака, у которого на счету на один матч меньше. Голкиперу «красно-синих» осталось всего ничего, чтобы вырваться на первое место. Для этого нужно обойти Сергея Игнашевича, который участвовал в 489 встречах.