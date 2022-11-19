История в режиме онлайн: чего ждать от стартующего в Катаре чемпионата мира Турнир пройдет без сборной России, но обещает стать одним из самых интересных за все время

Фото: Xiao Yijiu/Xinhua/Global look press

Чемпионат мира — это всегда турнир, которого ждешь с особым нетерпением. Не существует другого спортивного соревнования, которое смотрит такое количество людей во всем мире вне зависимости от того, играет играет там их сборная или нет. Сборной России на турнире не будет, но будут другие 32 команды (в последний раз турнир пройдет в таком формате, через четыре года будет уже 46 сборных), и количество интриг и невероятных сюжетов обещает быть зашкаливающим.

Почему нет наших

На всякий случай — короткое напоминание, почему на первый в истории зимний мундиаль (в Катаре летом +50 градусов по Цельсию, играть невозможно) российская команда не едет. Сборная была отстранена от всех соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА в начале марта. Причина — естестенно, военные действия на территории Украины.

Но неправильно говорить, что Россию отстранили от чемпионата мира, ведь команда туда и так на тот момнт не вышла. Чтобы это случилось, нужно было обыграть две очень приличные по классу сборные: Польши и Швеции. С обеими командами шансы подопечных Валерия Карпина на успех были бы примерно 50 на 50. Не меньше, из-за того, что оба матча должны были проходить в Москве. Так что Россия спокойно могла и так не выйти на ЧМ. А могла и выйти. Сейчас это уже не имеет значения.

Фото: Pan Yulong/XinHua/Global Look Press

Главные фавориты

Вопрос, который больше других обсуждают в преддверии любого чемпионата мира — кто же его выиграет. И перед каждым турниром есть одна-две команды, о которых говорят больше, чем о других. Перед ЧМ 2018 года в России такой комадой была Франция. Все понимали, что это лучший ее состав за 20 лет и она точно едет за победой. Говорили также про Бразилию и Германию, но, скорее, по традиции.

Сейчас тоже есть одна команда, от которой явно ждут победы — это Аргентина. Месси и компания приехали в Катар в лучшем составе и лучшей форме за всю историю — 37 матчей без поражений. Причем не так давно они разгромили предыдущих рекордсменов, действующих чемпионов Европы итальянцев, со счетом 3:0. Нынешний уровень Аргентины сам по себе — повод считать команду главным фаворитом, но есть и еще один повод — Лионель Месси.

В футболе иногда работают такие понятия, как судьба и проведение. Лео называют величайшим игроком в истории, ставят в один ряд с Пеле и Марадоной, но чтобы иметь формально закрепленное право считаться ровней, им нужно выиграть чемпионат мира. И это — последний и лучший шанс Лео. У миллионов фанатов футбола и специалистов есть стойкое ощущение, что это — его момент.

Помешать Аргентине может что угодно: давление, повернувшаяся спиной удача, стечение обстоятельств, но если говорить о соперниках на футбольном поле, то главный — Бразилия. Именно она, кстати, по версии букмекеров, считается фаворитом номер один, их атака вселяет страх: Неймар, Винисиус и Жезус могут уничтожить любую защиту. Но обыграть Аргентину бразильцам будет непросто, в последний раз им это удавалось в 2019 году на Кубке Америки, с тех пор аргентинцы выиграли два матча, еще один завершился вничью. Нынешняя Аргентина — намного сильнее себя же трехлетней давности.

Фото: Pan Yulong/XinHua/Global Look Press

Теневые фавориты

Среди других претендентов на победу называются команды Франции, Германии, Испании, Англии, Португалии и Нидерландов — все те же, что и всегда. Но французам будет тяжело из-за травм полузащитников (не сыграют Поль Погба и Кристофер Нкунку), а также из-за синдрома действующих чемпионов. Никому не удавалось выиграть чемпионат мира два раза подряд с 1962 года, когда это сделали бразильцы. Более того, на поселдних трех мундиалях действующие чемпионы не выходили даже из группы. Такие вещи в футболе работают довольно стабильно.

Кто действительно может навести шороху — это англичане. Их состав — самый дорогой в мире по версии Transfermarkt. На прошлом чемпионате мира они дошли до полуфинала, а на Евро-2021 — до финала. У них действительно мощнейшая сборная. Но проблема Англии всегда заключалась в отсутствии удачи (восемь проигранных серий пенальти из последних девяти), а также в психологической неготовности игроков показать максимум в ключевые моменты. Сможет ли это поколение сделать то, чего не удавалось даже поколению Уэйна Руни, Фрэнка Лэмпарда и Дэвида Бекхэма? Конечно, есть большие сомнения.

Испанцы и немцы тоже выглядят сильно, но не так сильно, как в 2010 и 2014 годах соответственно, когда становились чемпионами мира. У испанцев сейчас и близко нет такого поколения, как в нулевые годы с Хави, Иньестой и Рамосом. У немцев — новая команда с очень уязвимой защитой и множеством молодых, не слишком звездных игроков. Они могут удивить и зайти очень далеко, но это будет именно удивление, а не закономерность.

Нидерланды и Португалия сильны по-разному: голландцы — защитой и железной тактической дисциплиной Луи ван Гала, португальцы — фантастическим составом во главе с Криштиану Роналду. Криш, конечно, сдал по сравнению с прошлым годом, но в Катар он приехал страшно мотивированным и голодным до футбола. Учитывая его ситуацию в «Манчестер Юнайтед», откуда его, судя по всему, выгоняют, этот чемпионат мира — один из последних его шансов найти себе топовый европейский клуб на ближайшие два-три года. Он точно этого хочет.

Особенности турнира и расписание

Чемпионат мира в Катаре — первый, который проходит прямо посреди сезона — в ноябре-декабре. Для футбола это на самом деле хорошо, потому что игроки к турниру подходят на пике формы, а не как обычно уставшие после долгого сезона. Интенсивность матчей должна быть выше, у слабых команд должно быть значительно меньше шансов творить сенсации.

Еще одна особенность турнира — там не будет продаваться пиво на стадионах. Для болельщиков это проблема. В Катаре довольно жесткие законы, связанные с алкоголем, наркотиками и однополными отношениями, так что части фанатов там может быть не так комфортно, как где-то в Европе или Северной Америке.

Турнир стартует матчем Катар — Эквадор 20 ноября, начало встречи — в 19:00 по Москве. Дальше будет по три матча каждый день, в 16:00, 19:00 и 22:00, за исключением вторника, 22 ноября. В тот день состоится аж четыре встречи, в 13:00 еще сыграют Аргентина и Саудовская Аравия. А вот состав участников групп:

Группа A: Нидерланды, Сенегал, Эквадор, Катар.

Группа B: Англия, США, Уэльс, Иран.

Группа C: Аргентина, Мексика, Польша, Саудовская Аравия.

Группа D: Франция, Дания, Австралия, Тунис.

Группа E: Германия, Испания, Коста-Рика, Япония.

Группа F: Хорватия, Бельгия, Канада, Марокко.

Группа G: Бразилия, Сербия, Швейцария, Камерун.

Группа H: Уругвай, Португалия, Гана, Южная Корея.

Чемпионат мира — уникальное соревнование еще и тем, что на нем всегда творится история. Там зажигаются звезды, случаются удивительные инциденты, влияющие на целые страны, такие как гол Марадоны рукой в ворота сборной Англии в 1986-м. На мировых первенствах происходят вещи, о которых будут помнить десятилетиям и которые будут описывать в энциклопедиях футбола через 50 и 100 лет. И иметь возможность наблюдать за тем, как творится история в режиме онлайн — это привилегия.