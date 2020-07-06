Испанский журналист: победа «Зенита» может стать плохой тенденцией

Фото: Роман Киташов/ФК «Зенит»

Нападающий футбольного клуба «Сочи» Александр Кокорин, права на которого принадлежат «Зениту», прокомментировал победу петербургской команды в сезоне-2019/20 Российской премьер-лиги (РПЛ). Он подчеркнул, что очень рад за игроков.

Хотел бы поздравить команду, тренерский штаб и город с чемпионством! — цитирует Кокорина «Чемпионат». Петербургский «Зенит» в матче 26-го тура РПЛ обыграл «Краснодар» со счётом 4:2 и стал семикратным чемпионом...