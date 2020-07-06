Испанский журналист: победа «Зенита» может стать плохой тенденцией

Испанский журналист информационного агентства EFE Хосе Игнасио Ортега назвал чемпионство футбольного клуба «Зенит» (Санкт-Петербург) будничным событием.
Я сейчас в Санкт-Петербурге и хочу сказать, что не чувствую большого праздника здесь. В прошлом сезоне выиграли достаточно уверенно, а в этом — вообще проблем не возникло у команды. Чемпионство «Зенита» стало закономерностью. Выиграла самая богатая команда Лиги, — заявил Ортега корреспонденту NEWS.ru.
Испанский специалист опасается, что отсутствие конкуренции в российском чемпионате приведёт к тому, что петербургский «Зенит» превратится в туринский «Ювентус» или мюнхенскую «Баварию».
Я болею за «Зенит», но не считаю победу петербургской команды хорошей тенденцией. «Зенит» рискует превратиться в «Ювентус» или «Баварию» — в команды, которые выигрывают всегда. Это нехорошо. Надеюсь, «Локомотив» укрепиться этим летом, ЦСКА, «Краснодар» и «Ростов» решат свои проблемы. Должна быть здоровая конкуренция, — отметил специалист.
Также журналист Ортега выделил летнее усиление петербургской команды в лице Малкома.
Малком — очень хорошее приобретение «Зенита». Мне кажется, что пандемия даже немного помогла ему. Она дала дополнительное время на восстановление. Сейчас он в прекрасной физической форме, он может спокойно продолжать играть ещё несколько месяцев. Видно, что футболист свежий, — заключил Ортега.
Петербургский «Зенит» в матче 26-го тура РПЛ обыграл в гостях «Краснодар» со счётом 4:2 и стал шестикратным чемпионом России. Голы в чемпионском матче забили Сердар Азмун (дубль), Артём Дзюба и Алексей Сутормин, писал NEWS.ru.
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