Испанский журналист: футболист уровня Кокорина не может играть в «Сочи»

https://static.news.ru/photo/ef80a17c-bf84-11ea-9f7f-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/kokorinkk9

Испанский журналист информационного агентства EFE Хосе Игнасио Ортега высказал мнение, как может продолжиться карьера нападающего «Зенита» Александра Кококрина, который с января выступает за «Сочи» на правах аренды.

Будущее Александра Кокорина? Если «Зенит» продаёт Сердара Азмуна, то Александр Кокорин остаётся в «Зените». Другой вопрос состоит в том: готов ли иранец к переезду. На мой взгляд, ему ещё рано. Я бы советовал ему остаться в «Зените» ещё на год. С тренером Сергеем Семаком иранец улучшил свои атакующие качества. Однако если Сердар остаётся, Дзюба остаётся, то какой смысл Кококрину возвращаться в «Зенит»? Кокорин должен играть. Я бы на его месте уехал в Европу. Все знают, что приключилось с Александром. Но, пожалуй, кроме «Барселоны» и «Реал Мадрида» его тюремное прошлое не будет особо кого-то заботить. Ему следует пойти по пути Смолова. Лучшего момента для Кокорина, чтобы уехать в Европу, больше может не найтись. Вариант, что он останется в «Сочи»? Мне больно даже слушать об этом. Игрок его уровня не может играть в «Сочи», — заявил Ортега корреспонденту NEWS.ru.

Петербургский «Зенит» в матче 26-го тура РПЛ обыграл в гостях «Краснодар» со счётом 4:2 и стал шестикратным чемпионом России. Голы в чемпионском матче забили Сердар Азмун (дубль), Артём Дзюба и Алексей Сутормин, писал NEWS.ru.

Также NEWS.ru сообщал, что нападающий футбольного клуба «Сочи» Александр Кокорин, права на которого принадлежат «Зениту», прокомментировал победу петербургской команды в сезоне-2019/20 Российской премьер-лиги (РПЛ).

Кокорин провел за «Сочи» восемь матчей в РПЛ, забил семь мячей и отдал одну голевую передачу.