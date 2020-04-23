Игроки «Енисея» добровольно согласились на снижение зарплат

Руководители и игроки футбольного клуба «Енисей» пришли к добровольному решению сократить зарплату на 10% во время перерыва Футбольной национальной лиги из-за пандемии инфекции коронавируса.
Чтобы поддержать «Енисей» в это непростое для всех время мы предложили пойти на уменьшение заработной платы. Подчеркну — решение это взвешенное, осознанное и добровольное, — приводит слова директора красноярского коллектива Алексея Ивахова сайт ФНЛ.
На данный момент сезон первенства приостановлен из-за эпидемии коронавируса.
Ранее президент ФНЛ Игорь Ефремов рассказал о борьбе лиги с кризисом, который вызван вирусом, писал NEWS.ru.