Игроки «Енисея» добровольно согласились на снижение зарплат

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Клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) по-прежнему ведут переговоры о досрочном завершении футбольного сезона.

Как пишет The Guardian, ряд команд выступает за то, чтобы завершить сезон, несмотря на то что была договорённость о продолжении чемпионата. Команды опасаются, что может существовать риск повторного заражения коронавирусом....