Футбол

Игроки «Енисея» добровольно согласились на снижение зарплат

12:08, 23 апреля 2020
Фото: fcenisey/vk.com

Руководители и игроки футбольного клуба «Енисей» пришли к добровольному решению сократить зарплату на 10% во время перерыва Футбольной национальной лиги из-за пандемии инфекции коронавируса.

Чтобы поддержать «Енисей» в это непростое для всех время мы предложили пойти на уменьшение заработной платы. Подчеркну — решение это взвешенное, осознанное и добровольное, — приводит слова директора красноярского коллектива Алексея Ивахова сайт ФНЛ.

На данный момент сезон первенства приостановлен из-за эпидемии коронавируса. 

Ранее президент ФНЛ Игорь Ефремов рассказал о борьбе лиги с кризисом, который вызван вирусом, писал NEWS.ru.

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