Футболист «Ростова» подтвердил состав команды на игру с «Сочи»

https://static.news.ru/photo/9bff3504-b21e-11ea-85f2-fa163e074e61_660.jpg Владимир Абрамов (справа) Фото: ФК «Ростов»/vk.com

Нападающий футбольного клуба «Ростов» Владимир Абрамов подтвердил NEWS.ru состав команды на матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Сочи».

На игру против «Сочи» выйдут игроки молодёжного состава ростовской команды, а также футболисты академии клуба 2001–2004 годов рождения.

На игру заявлены вратари Денис Попов, Вадим Лукьянов, защитники Вильям Рогава, Тимофей Калистратов, Кирилл Гирнык, Владимир Абрамов, Эльвин Мамедов, полузащитники Павел Горелов, Никита Куприянов, Роман Романов, Никита Каштан, Сергей Кочканян, Иван Комаров, нападающие Тамаз Топурия, Никита Колотиевский, Данил Хромов, Алексей Корниенко и Максим Ставцев.

Ранее стало известно, что «Ростов» и «Сочи» договорились о проведении матча 23-го тура РПЛ, который был под угрозой срыва, так как у шести игроков ФК «Ростов» накануне матча в Сочи были обнаружены признаки коронавирусной инфекции.

Руководство команды незамедлительно сообщило о случившемся в Российский футбольный союз (РФС) и Российскую премьер-лигу (РПЛ). Клуб за два дня до матча с «Сочи» ушёл на двухнедельный карантин.