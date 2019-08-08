Полузащитник футбольного клуба «Эвертон» Янник Боласи отказался от предложения московского ЦСКА перейти в состав «армейцев».
Решение хавбека вызвано инцидентом с вывешенным баннером болельщиков «Зенита» в адрес темнокожего новичка Малкома, перешедшего из «Барселоны». О возможном трансфере Боласи сообщал в своём
Нет. Только не после такого отношения, как к Малкому, — написал Боласи под сообщением брата.
Ранее иностранные СМИ, в частности The Sun, обвинили в расизме болельщиков петербургского клуба за баннер «Спасибо руководству за верность традициям». Британский таблоид связал надпись с отсутствием в команде чернокожих футболистов, что подчёркивает идентичность клуба.
Футбольный агент Малкома ответил на обвинения в расизме, писал News.ru.