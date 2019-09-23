https://static.news.ru/photo/8ea696a4-ddfd-11e9-bba7-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Хохлов Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Главный тренер московского футбольного клуба «Динамо» Дмитрий Хохлов продолжит работать в команде до зимней паузы в чемпионате России.

В связи с большим количеством слухов, домыслов и ничем не подтверждённой информации вокруг клуба считаем необходимым официально заявить о том, что до зимней паузы в чемпионате страны работу с командой продолжит главный тренер Дмитрий Валерьевич Хохлов, — говорится в заявлении клуба.

В клубе признали, что в ходе подготовки команды были допущены ошибки, которые в том числе привели к слабым промежуточным результатам, и в усилении нуждается работа спортивного штаба. Между тем там отметили, что не планируют вести переговоры с другими специалистами.

После 10 туров «Динамо» занимает 11-ю строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Команда набрала 10 очков, сумев добиться победы лишь в двух матчах.

Главный тренер футбольного клуба «Сочи» Александр Точилин прокомментировал победу в гостях над «Динамо», писал News.ru.