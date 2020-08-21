Гус Хиддинк стал главным тренером сборной Кюрасао

https://static.news.ru/photo/ddb93336-e3d9-11ea-9adc-fa163e074e61_660.jpg Гус Хиддинк Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press

Главным наставником сборной нидерландского острова Кюрасао до окончания чемпионата мира 2022 года назначен Гус Хиддинк.

Тренер уже подписал контракт и приступит к своим обязанностям с 1 сентября. На этом посту от него ждут создания профессиональной команды.

Также сообщается, что советником футбольной ассоциации Кюрасао станет бывший игрок сборной Нидерландов Хедвигес Мадуро.

Может быть, это и не очевидное решение, но было трудно сказать «нет». Кюрасао за последние годы сделал большой рывок, и я хотел бы помочь игрокам и персоналу подняться на ступень выше по международной лестнице, — цитирует Хиддинка foxsports.nl.

Хиддинк хорошо известен российским болельщикам, он возглавлял сборную РФ с 2006 по 2010 год.

Как писал NEWS.ru, ранее капитан «Манчестер Юнайтед» и защитник сборной Англии Харри Магуайр в Греции вступил в конфликт с туристами. Полиция арестовала его.