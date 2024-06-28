Губерниев назвал «однокнопочными» противников трансляции Евро-2024 в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Губерниев

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев в разговоре с NEWS.ru назвал «однокнопочными» противников трансляции Евро-2024 в России. Он подчеркнул, что россияне активно смотрят футбол, рейтинги просмотров матчей всегда зашкаливают. Комментатор отметил, что те, кому не нравится смотреть Евро-2024, просто могут переключить канал.

Какие-то там люди говорят о том, что не нужно было Евро-2024 показывать, а вот россияне говорят, что нужно было. Наши люди активно смотрят футбол, рейтинги зашкаливают, футбол прекрасен. Или, может быть, у тех, кто против чемпионата, есть только кнопка одного канала на пульте? Однокнопочные? Телевизоры заело, может? — высказался Губерниев.

По его словам, футбол нужен не только болельщикам, но и детям. Он выразил мнение, что те дети, которые сейчас смотрят на известных футболистов, таких как Криштиану Роналду или Килиан Мбаппе, в будущем могут сами стать спортсменами и обыгрывать другие сборные.

Это разговор в пользу бедных. Футбол прекрасен. Футбол смеется и поет. А кому не нравится — они по традиции могут идти. И вот все, что я сказал про футбол, то же самое думаю и про Олимпийские игры. Там же будут выступать наши спортсмены. Страна хочет видеть своих героев? Хочет. Я очень надеюсь, что показ будет. И я даже не удивлюсь, если показ Игр будет на всю страну, — заключил комментатор.

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе ранее пожаловалась, что отечественное телевидение очень мало показывало Игры БРИКС, но теперь регулярно транслирует матчи чемпионата Европы по футболу в Германии, куда не пустили россиян. По ее словам, она принципиально не смотрит Евро-2024.