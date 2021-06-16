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Футбол

Гол в девятку: сборная России открыла счёт в матче с Финляндией

16:54, 16 июня 2021
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Сборная России открыла счёт в матче второго тура Евро-2020 с командой Финляндии. Отличился полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук.

Взятие ворот случилось на второй добавленной минуте к первому тайму. Миранчук левой ногой нанёс обводящий удар в дальнюю девятку ворот финнов.

Это мяч стал первым для подопечных Станислава Черчесова на чемпионате Европы.

На четвёртой минуте нападающий сборной Финляндии Жоэль Похъянпало забил мяч в ворота России, но гол был отменён из-за офсайда.

Позже поле из-за травмы покинул защитник российской команды Марио Фернандес.

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