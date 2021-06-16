Гол в девятку: сборная России открыла счёт в матче с Финляндией

Сборная России открыла счёт в матче второго тура Евро-2020 с командой Финляндии. Отличился полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук.
Взятие ворот случилось на второй добавленной минуте к первому тайму. Миранчук левой ногой нанёс обводящий удар в дальнюю девятку ворот финнов.
Facilito Miranchuk.— Lassana (@_Lassana_)
pic.twitter.com/ALvceR7PyV June 16, 2021
Это мяч стал первым для подопечных Станислава Черчесова на чемпионате Европы.
На четвёртой минуте нападающий сборной Финляндии Жоэль Похъянпало забил мяч в ворота России, но гол был отменён из-за офсайда.
Позже поле из-за травмы покинул защитник российской команды Марио Фернандес.