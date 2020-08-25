Гол Нобоа принёс победу «Сочи» в матче с «Тамбовом»

https://static.news.ru/photo/8927c74c-e6fe-11ea-917b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

В матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Тамбов» встретился с «Сочи» на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. Игра завершилась победой сочинцев со счётом 1:0.

Единственный гол на 91-й минуте забил хавбек «Сочи» Кристиан Нобоа. В ходе встречи главный арбитр Алексей Матюнин показал две жёлтые карточки — первая досталась защитнику «Сочи» Тимофею Маргасову, а вторая — нападающему «Тамбова» Герману Онугхе.

«Сочи» сумел набрать 11 очков и оказался на втором месте в турнирной таблице РПЛ. В свою очередь «Тамбов» (3) — на 14-м месте. Лидером является петербургский «Зенит» — футбольный клуб набрал за 4 матча 12 очков.

В рамках следующего тура чемпионата «Сочи» встретится с «Уралом», а «Тамбов» — с «Рубином». Оба матча состоятся 30 августа.

Ранее NEWS.ru писал, что «Спартак» обыграл «Локомотив» на московском стадионе «Открытие Арена». Матч закончился со счётом 2:1. На 10-й минуте отличился игрок «Локомотива» Мурило Серкейра. Голы в составе победителей забили Джордан Ларссон (53) и Александр Соболев (81).