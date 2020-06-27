Главный тренер «Спартака» о судействе в матче с «Уфой»: нет проблем

https://static.news.ru/photo/cfd90d94-b89c-11ea-9e42-fa163e074e61_660.jpg Доменико Тедеско Фото: spartak.com

Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско прокомментировал судейство в матче 24-го тура Российской премьер-лиги против «Уфы» (0:0).

Я не знаю, я принимаю это, нет проблем, — сказал Тедеско на послематчевой пресс-конференции.

Ранее NEWS.ru писал, что «Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в домашнем матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча закончилась со счётом 0:0. На 88-й минуте нападающий «Спартака» Александр Соболев забил мяч в ворота соперника, однако гол был отменён после просмотра VAR.