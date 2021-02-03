Глава УЕФА: Россия станет важной составляющей Евро-2020

https://static.news.ru/photo/d72afd4e-66c7-11eb-b0c9-96000091f725_660.jpg Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press

Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин, выступая на конференции Российского футбольного союза (РФС) заявил, что Россия станет важной составляющей чемпионата Европы-2020, перенесённого на 2021 год.

2021-й станет годом проведения чемпионата Европы по футболу, а Россия станет его важнейшей составляющей, как участник и организатор, — сказал Чеферин посредством видеосвязи.

Также Чеферин поблагодарил Дюкова за поддержку и неоценимое сотрудничество с УЕФА на благо европейского футбола.

Ранеен УЕФА подтвердил, что чемпионат Европы по футболу пройдёт в 12 городах, среди которых и Санкт-Петербург, как и планировалось ранее. Принятие решения о допуске зрителей на Евро перенесено на начало апреля.

Изначально чемпионат Европы планировался к проведению в 2020 году, но был перенесён на периодс 11 июня по 11 июля 2021 года. При этом УЕФА оставил 2020 год в официальном названии турнира, писал NEWS.ru.