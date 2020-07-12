Гендиректор «Локомотива» рассказал о ситуации с абонементами для фанатов

Генеральный директор футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе рассказал, что будет с абонементами для болельщиков на сезон-2019/20 Российской премьер-лиги (РПЛ).
Очень большой вопрос. Я бы вообще не делал. Пока не понимаю, как будет складываться следующий сезон, какие игры будут сыграны, какие — нет, будет ли 50% или 10%. Я бы не рисковал. Но мы провели беседу с коллегами из других московских клубов, и два клуба точно будут менять программу. В нашей реальности получается 23% заполняемости стадиона, либо так и оставлять, либо вносить поправки в регламент, — сказал Кикнадже журналистам и болельщикам.
Ранее NEWS.ru писал, что «Локомотив» сыграл вничью с «Уфой» в домашнем матче 28-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 1:1. Счёт в матче с пенальти открыл полузащитник «Уфы» Даниил Фомин, забив гол на 39-й минуте матча. В концовке игры отличился полузащитник «железнодорожников» Джефферсон Фарфан, сравняв счёт на 81-й минуте встречи. Фарфан отсутствовал на поле 13 месяцев из-за травмы.
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