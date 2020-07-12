Гендиректор «Локомотива» рассказал о ситуации с абонементами для фанатов

Очень большой вопрос. Я бы вообще не делал. Пока не понимаю, как будет складываться следующий сезон, какие игры будут сыграны, какие — нет, будет ли 50% или 10%. Я бы не рисковал. Но мы провели беседу с коллегами из других московских клубов, и два клуба точно будут менять программу. В нашей реальности получается 23% заполняемости стадиона, либо так и оставлять, либо вносить поправки в регламент, — сказал Кикнадже журналистам и болельщикам.