Гендиректор «Локомотива»: Лосюк продавал не обои, а печатные машинки

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Генеральный директор футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе рассказал подробности об Андрее Лосюке, который в московской команде занимается мониторингом зарубежных футболистов.

Ранее бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин обрушился на Лосюка с критикой, заявив, что тот не разбирается в футболе и назвав Лосюка продавцом обоев. Кикнадзе опроверг это отметив, что Лосюк раньше работал в фирме Olivetti.

Olivetti — это мировой бренд, выпускавший в первую очередь пишущие машинки. Вот Лосюк отвечал за работу компании в Восточной Европе, Северной Африке и на Ближнем Востоке. У него всё в порядке с бизнес-мозгами, — цитирует Кикнадзе «Спорт-Экспресс».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Юрий Сёмин заявил: он не примет предложение стать «почётным главным тренером» московской команды, пока в «Локомотиве» работают действующие руководители. Помимо этого Сёмину предложили дать свою фамилию школе «железнодорожников». Специалист подчеркнул, что для этого ему необходимо быть уверенным, что вся работа в школе ведётся правильно.