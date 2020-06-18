Газзаев: сборная России по футболу может дойти до финала Евро-2020

Заслуженный тренер России, председатель Комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Валерий Газзаев считает, что у сборной России по футболу хорошие шансы, чтобы успешно выступить на чемпионате Европы, который пройдёт в 2021 году.
После успешного выступления нашей сборной на чемпионате мира сегодня у всех болельщиков надежда, чтобы наша национальная команда выступила как можно лучше. Нам вполне по силам добиться полуфинала и финала чемпионата Европы. Если мы будем довольствоваться малым, мы никогда ничего не выиграем, — сказал Газзаев на пресс-конференции, посвящённой Всемирному дню детского футбола, который отмечается 19 июня.
Ранее УЕФА сообщил, что чемпионат Европы пройдёт в 12 городах с 11 июня по 11 июля 2021 года. Все 12 городов-организаторов подтвердили свои намерения принять матчи Евро-2020 летом следующего года, писал NEWS.ru.
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