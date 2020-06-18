Газзаев: сборная России по футболу может дойти до финала Евро-2020

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов выступает против того, чтобы «Ростову», в котором у шести игроков накануне матча с «Сочи» обнаружены признаки коронавирусной инфекции, засчитывали техническое поражение.

Президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов выступает против того, чтобы «Ростову», в котором у шести игроков накануне матча с «Сочи» обнаружены признаки коронавирусной инфекции, засчитывали техническое поражение. Очень переживаю за...