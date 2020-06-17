УЕФА: Евро-2020 пройдёт в 12 городах и стартует 11 июня в 2021 году

https://static.news.ru/photo/7a316a16-b0a5-11ea-a2af-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Чемпионат Европы по футболу пройдет в 12 городах с 11 июня по 11 июля 2021 года, собщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Сообщается, что все 12 городов-организаторов подтвердили свои намерения принять матчи Евро-2020 летом следующего года. Игры пройдут в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Амстердаме, Будапеште, Глазго, Бильбао и Санкт-Петербурге.

Чемпионат Европы-2020 должен был стартовать 12 июня на римском «Стадио Олимпико» мачтем открытия между сборными Турции и Италии. Однако, из-за пандемии коронавируса он был перенесён на 2021 года.