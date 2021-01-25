Газзаев прокомментировал назначение сына на пост главного тренера «Сиены»

https://static.news.ru/photo/6e57dd44-5f12-11eb-9cba-fa163e074e61_660.jpg Валерий Газзаев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заслуженный тренер России, депутат Госдумы Валерий Газзаев заявил, что его сын Владимир, назначенный на пост главного тренера итальянского футбольного клуба «Сиена», приобретёт колоссальный опыт.

Ему всего 40 лет, нужно приобретать опыт. Менталитет другой, конечно, там в Италии, но для него очень важно приобрести колоссальный опыт итальянского футбола. Кроме того, это позитивный опыт работы, — сказал Газзаев NEWS.ru.

Отвечая на вопрос, справится ли он со своими обязанностями в команде Серии D (четвёртой по силе лиге Италии), Газзаев ответил, что конечно.

Конечно, справится. Чего ему не справляться? — cказал он.

Владимир Газзаев был назначен на пост главного тренера «Сиены» вместо отправленного в отставку Альберто Джилардино.

Ранее бывший главный тренер футбольного клуба ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал уход из тренерского штаба «армейцев» Сергея Овчинникова и Виктора Онопко, писал NEWS.ru.