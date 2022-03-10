Гасперини рассказал об отношениях Миранчука и Малиновского

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини рассказал, что россиянин Алексей Миранчук и украинец Руслан Малиновский продолжают дружить, несмотря на конфликт на Украине, сообщает Sky Sport Italia. Наставник отметил, что российский полузащитник чувствует себя растерянным из-за сложившейся ситуации.

Руслан и его семья переживают. Мы проводим много времени всей командой, наблюдая за новостями. Это потрясло нас, возможно, даже больше, чем COVID, и это сильно ударило по Бергамо. Мы также близки с Миранчуком. У них необыкновенная дружба, Миранчук чувствует себя почти растерянным из-за этой ситуации, — заявил Гасперини.

Тренер добавил, что Миранчук — отличный парень, он заслуживает уважения.

«Аталанта» в 1/8 финала Лиги Европы обыграла «Байер» со счётом 3:2. Малиновский отметился голом и двумя голевыми передачами.

Ранее сообщалось, что Великобритания ввела санкции против российского бизнесмена Романа Абрамовича из-за его близкой связи с президентом России Владимиром Путиным. Активы миллиардера на территории Великобритании заморожены, также ему отныне запрещено приезжать в страну.