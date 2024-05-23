Футбольный клуб с Алексеем Миранчуком в составе выиграл Лигу Европы «Аталанта» с Алексеем Миранчуком в составе выиграла Лигу Европы

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press

Итальянский футбольный клуб «Аталанта» встретился в Дублине с немецким «Байером» и выиграл матч со счетом 3:0. Все голы забил Адемола Лукман (на 12-й, 26-й и 75-й минутах). Представитель Нигерии стал первым африканским футболистом, который оформил два и более гола в финале еврокубка. Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук провел матч в запасе.

Итальянский клуб впервые стал финалистом европейского турнира. Немецкий клуб уже выигрывал эти соревнования в сезонах 1987/88 и 2001/02. «Байер» без поражений во всех турнирах с 2023 года сыграл 51 матч, установив рекорд по продолжительности серии среди клубов из топ-5 европейских лиг в XXI веке. Итальянскому клубу удалось ее прервать.

Миранчук стал первым с 2016 года российским футболистом, выигравшим еврокубок. Ему 28 лет, за «Аталанту» спортсмен выступает с 2020 года. В текущем сезоне россиянин провел за клуб 40 матчей во всех турнирах. Футболист забил четыре гола и отдал 12 голевых передач. В 2013-2020 годах Миранчук выступал за московский «Локомотив», в 2022/23 он играл за итальянский «Торино» на правах аренды. Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола отстранили российские клубы в феврале 2022 года от участия в международных турнирах.

Московский футбольный клуб ЦСКА на днях объявил об уходе из команды защитника Кирилла Набабкина. Игрок выступал за армейцев на протяжении 14 сезонов, с 2010 года. 37-летний спортсмен уйдет по окончании сезона-2023/24. Отмечается, что последний раз он появится на поле в составе ЦСКА 25 мая в матче против «Урала».