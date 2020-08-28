Футбольный клуб «Оренбург» получил нового главного тренера

https://static.news.ru/photo/5c2b3de0-e948-11ea-9335-fa163e074e61_660.jpg Фото: Футбольный Клуб

Чешский специалист Марцел Личка стал главным тренером футбольного клуба «Оренбург».

Об этом сообщает пресс-служба команды. 43-летний Личка уже прибыл в расположение клуба и был представлен игрокам. Во главе команды чех сменил Ильшата Айткулова, который, однако, остался в тренерском штабе.

Личка в годы игровой карьеры выигрывал Кубок Чехии с пражской «Славией». В качестве главного тренера он работал с белорусским клубом «Динамо» (Брест). Под его руководством команда в 2019 году впервые стала чемпионом страны и выиграла Суперкубок.

«Оренбург» после пяти сыгранных матчей занимает второе место в Футбольной национальной лиге (второй по значимости дивизион российского футбола).

Как передавал NEWS.ru, 28 августа Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение об отмене двух красных карточек, которые были показаны в матчах пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Отменены удаления защитника «Динамо» Дмитрия Скопинцева в матче с «Зенитом» и полузащитника «Ахмата» Антона Швеца в матче с «Локомотивом».