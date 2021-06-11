Футболисты РФ не стали преклонять колено перед матчем Евро-2020

https://static.news.ru/photo/a09e6cae-cbb5-11eb-8148-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: overbetting.ru

Футболисты сборной России по футболу перед матчем чемпионата мира с командой Бельгии не стали преклонять колено в знак солидарности с борьбой против расизма. Об этом сообщает РИА Новости.

Встреча сборных России и Бельгии проходит в Санкт-Петербурге. Сообщается , что ни один из игроков российской сборной не стал вставать на одно колено перед стартовым свистком судьи. При этом все их соперники и арбитры матча прибегли к данному ритуалу.

Перед стартом чемпионата в УЕФА заявили, что любой игрок, желающий «добиться равенства между людьми, преклонив колено», подобное право получит.

В матче — открытии Евро-2020 футболисты сборных Италии и Турции на колени вставать не стали. Также об отказе от данной акции заявили сборные Шотландии, Хорватии и Нидерландов.

Ранее во время матча группового этапа между сборными Дании и Финляндии на чемпионате Европы 2020 года полузащитник датской команды Кристиан Эриксен потерял сознание. Футболиста унесли на носилках с поля.