Футболисты РФ не стали преклонять колено перед матчем Евро-2020

Футболисты сборной России по футболу перед матчем чемпионата мира с командой Бельгии не стали преклонять колено в знак солидарности с борьбой против расизма. Об этом сообщает РИА Новости.
Встреча сборных России и Бельгии проходит в Санкт-Петербурге.
Перед стартом чемпионата в УЕФА заявили, что любой игрок, желающий «добиться равенства между людьми, преклонив колено», подобное право получит.
В матче — открытии Евро-2020 футболисты сборных Италии и Турции на колени вставать не стали. Также об отказе от данной акции заявили сборные Шотландии, Хорватии и Нидерландов.
Ранее во время матча группового этапа между сборными Дании и Финляндии на чемпионате Европы 2020 года полузащитник датской команды Кристиан Эриксен потерял сознание. Футболиста унесли на носилках с поля.