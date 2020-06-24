Футболисты «Локомотива» сели на самоизоляцию на базе клуба

https://static.news.ru/photo/29e0a6e8-b619-11ea-b309-fa163e074e61_660.jpg Фото: ФК «Локомотив»/vk.com

Игроки и тренерский штаб московского футбольного клуба «Локомотив» переселились на клубную базу в Баковке, где будут соблюдать режим самоизоляции.

Отмечается, что данное решение принято из-за участившихся случаев заражения коронавирусом в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщает пресс-служба «Локомотива».

Ранее NEWS.ru писал, что «Локомотив» обыграл «Оренбург» со счётом 1:0 в домашнем матче 23-го тура РПЛ. Единственный гол на 38-й минуте забил полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук, который и был признан лучшим игроком матча. На данный момент «Локомотив» располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 44 очка.