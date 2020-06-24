Футболисты «Локомотива» сели на самоизоляцию на базе клуба

Игроки и тренерский штаб московского футбольного клуба «Локомотив» переселились на клубную базу в Баковке, где будут соблюдать режим самоизоляции.
Отмечается, что данное решение принято из-за участившихся случаев заражения коронавирусом в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщает пресс-служба «Локомотива».
Ранее NEWS.ru писал, что «Локомотив» обыграл «Оренбург» со счётом 1:0 в домашнем матче 23-го тура РПЛ. Единственный гол на 38-й минуте забил полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук, который и был признан лучшим игроком матча. На данный момент «Локомотив» располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 44 очка.
Добавьте наши новости в избранные источники