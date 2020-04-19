Футболисты и тренеры «Ромы» отказались от зарплат на четыре месяца

https://static.news.ru/photo/1c696a48-8259-11ea-ad67-fa163e074e61_660.jpg Фото: AS Roma/facebook.com

Все футболисты и тренерский штаб итальянского футбольного клуба «Рома» отказались от своих зарплат на четыре месяца на фоне пандемии коронавируса.

Сообщение об этом появилось на сайте клуба. Согласно ему, эти меры призваны помочь команде справиться с последствиями кризиса.

Гендиректор клуба Гвидо Фиенга объявил команде благодарность за понимание и отметил вклад главного тренера Паулу Фонсеки и капитана Эдина Джеко, передаёт РБК.

Эдин Джеко, все игроки и Паулу Фонсека — они продемонстрировали ясное видение того, чем на самом деле является наш клуб. Мы благодарим их за прекрасный жест по отношению к нашим сотрудникам, — сказал гендиректор.

Ранее NEWS.ru писал о том, что испанские СМИ подсчитали потери футбольного клуба «Барселона» из-за пандемии COVID-19 и несыгранных матчей на «Камп Ноу».