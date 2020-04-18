«Барселона» теряет миллионы за каждый несыгранный матч

https://static.news.ru/photo/e5ee185c-8185-11ea-85ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Daisuke Nakashima/AFLO/Global Look Press

Испанские СМИ подсчитали потери футбольного клуба «Барселона» из-за пандемии COVID-19 и несыгранных матчей на «Камп Ноу».

Каталонский клуб за каждую несостоявшуюся игру на своём стадионе теряет €3,3 млн, пишет Marca. В эту сумму в основном входят деньги, которые клуб получает за билеты. Дело в том, что даже если матчи будут проходить без зрителей, потери окажутся внушительными.

Издание подсчитало, что из-за этого «Барселона» по итогам нынешнего сезона, потеряет от €20 до €25 млн. Кроме того, закрытие «Камп Ноу» приводит к потерям и из-за закрытия музея клуба и фирменного магазина.

К этому дню в Испании подтвердились уже 190 839 случаев заражения коронавирусом. Сейчас страна находится на втором месте по числу заражённых. Там от COVID-19 скончались 20 002 пациента.

Как писал NEWS.ru, ранее футболисты «Челси» отказались от снижения зарплаты на 30%.