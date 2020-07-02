Футбол

Футболиста выгнали из клуба из-за вызывающего видео девушки

20:00, 02 июля 2020 16
Фото: ginevralambruschi/instagram.com

Итальянского полузащитника Мирко Антонуччи выгнали из португальской «Витории Сетубал» из-за неподобающего поведения при появлении в Instagram своей девушки.

Отмечается, что после поражения в матче чемпионата Португалии от «Боавишты» (1:3) девушка Антонуччи опубликовала видео в своих социальных сетях, где футболист радовался и танцевал. Руководство «Витории Сетубал» сочло такое поведение неприемлемым. Клуб досрочно расторг арендное соглашение, после чего футболист вернулся в итальянскую «Рому», сообщает RomaPress.

Ранее четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова на своей странице в Instagram поделилась видео, на котором она проводит тренировку вместе со своим котом, писал NEWS.ru.

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