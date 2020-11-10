Футболист английского клуба допустил, что может сыграть за сборную РФ

https://static.news.ru/photo/aef85ac6-2363-11eb-8b42-fa163e074e61_660.jpg Макс Килман Фото: instagram.com/maximiliankilman

Защитник клуба «Вулверхэмптон Уондерерс», выступающего в Английской премьер-лиге, Макс Килман в разговоре с журналистами заявил, что мог бы выступать за сборную России или Украины.

По словам 23-летнего игрока, у него российские корни. В детстве будущий футболист много времени проводил в Москве. Кроме того, Килман с семьёй часто приезжал в Киев, где живут его родственники по линии мамы. По отцовской «ветке» почти вся родня спортсмена перебралась в США, поэтому сейчас, по собственному признанию Макса, он не очень хорошо владеет русским языком. Однако на разговор с русскоговорящими журналистами знаний у него хватило.

Защитник провёл 25 матчей за сборную Англии по мини-футболу. Однако за главную национальную команду он ещё не заигран, сообщает BBC.

Килман вырос в Лондоне. Футбольное образование спортсмен получил в академии «Фулхэма».

Как ранее передавал NEWS.ru, футболисты «Лестер Сити» одержали победу над «Вулверхэмптоном» в восьмом туре чемпионата Англии. Единственный гол на 15-й минуте с пенальти забил форвард Джейми Варди.

Таким образом, «Лестер» набрал 18 очков и принял лидирующую позицию в турнирной таблице АПЛ. «Вулверхэмптон» с 13 очками находится на восьмой позиции.