«Лестер» нанёс поражение «Вулверхэмптону» и возглавил таблицу АПЛ

Футболисты «Лестер Сити» одержали победу над «Вулверхэмптоном» в 8-м туре чемпионата Англии.
Единственный гол на 15-й минуте с пенальти забил форвард Джейми Варди.
Таким образом, «Лестер» набрал 18 очков и принял лидирующую позицию в турнирной таблице АПЛ. «Вулверхэмптон» с 13 очками находится на 8-й позиции.
Ранее NEWS.ru писал, что полузащитник Денис Глушаков забил дебютный мяч за подмосковные «Химки». Он помог своей команде одержать домашнюю победу в матче 14-го тура РПЛ против казанского «Рубина» со счётом 2:0.