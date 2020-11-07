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Футбол

«Лестер» нанёс поражение «Вулверхэмптону» и возглавил таблицу АПЛ

20:35, 08 ноября 2020
Фото: lcfc.com

Футболисты «Лестер Сити» одержали победу над «Вулверхэмптоном» в 8-м туре чемпионата Англии.

Единственный гол на 15-й минуте с пенальти забил форвард Джейми Варди.

Таким образом, «Лестер» набрал 18 очков и принял лидирующую позицию в турнирной таблице АПЛ. «Вулверхэмптон» с 13 очками находится на 8-й позиции.

Ранее NEWS.ru писал, что полузащитник Денис Глушаков забил дебютный мяч за подмосковные «Химки». Он помог своей команде одержать домашнюю победу в матче 14-го тура РПЛ против казанского «Рубина» со счётом 2:0.

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