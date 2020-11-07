«Лестер» нанёс поражение «Вулверхэмптону» и возглавил таблицу АПЛ

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Матч между «Аталантой» и «Интером» завершился вничью в рамках 7-го тура чемпионата Италии. Встреча прошла в Бергамо и закончилась со счётом 1:1.

На гол «Интера» в исполнении Лаутаро Мартинеса «Аталанта» ответила точным ударом Алексея Миранчука. Россиянин дебютировал в Серии А, выйдя на замену на 59-й минуте. Ранее NEWS.ru писал, что полузащитник Денис...