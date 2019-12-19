https://static.news.ru/photo/1eedd47e-227e-11ea-b922-fa163e074e61_660.jpg Дамьен Ле Таллек Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Полузащитник французского футбольного клуба «Монпелье» Дамьен Ле Таллек, который получает российское гражданство, не сможет выступать за сборную России.

Если Ле Таллек играл в официальном матче за сборную Франции, то выступать за сборную России не сможет. Уровень сборной тут не важен — хоть юношеская, хоть молодёжная, — цитирует спортивного юриста Юрия Зайцева «Чемпионат».

Ле Таллек играл за сборную Франции U17 на чемпионате мира—2007, а также выступал за сборную Франции U19 на чемпионате Европы—2009.

Ранее Таллек заявил, что несколько месяцев назад начал процедуру получения гражданства России. Он также заявил о желании выступать за сборную России по футболу, писал NEWS.ru.