Франция выиграла у Испании и стала победителем футбольной Лиги наций

Сборная Франции по футболу одержала волевую победу в финальном матче Лиги наций против Испании со счётом 2:1. Поединок прошёл 10 октября на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане.

Первым на 64-й минуте отличился форвард испанцев Микель Оярсабаль. Уже через две минуты французы восстановили равновесие в счёте усилиями Карима Бензема. Победу им принёс Килиан Мбаппе, перехитривший вратаря соперников на 80-й минуте.

Бронзовыми призёрами турнира стали футболисты Италии, в матче за третье место переигравшие команду Бельгии — 2:1.

Франция стала вторым в истории победителем Лиги наций. Первым обладателем трофея была сборная Португалии. При этом французская команда стала первой в мире, кому удалось выиграть три крупных международных турнира — чемпионат мира, чемпионат Европы и Лигу наций.

Ранее стало известно, что бразильский нападающий Неймар рассказал, когда закончит выступать за сборную Бразилии. По его словам, чемпионат мира в Катаре станет для него, скорее всего, последним. Спортсмен не уверен, хватит ли ему сил заниматься футболом дальше. 29-летний нападающий ПСЖ выступает за сборную Бразилии с 2010 года.