Форвард «Ман Сити» Стерлинг не заболел COVID-19 после вечеринки у Болта

https://static.news.ru/photo/3dca0008-e6cc-11ea-88e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Нападающий английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг сумел избежать заражения коронавирусной инфекцией, несмотря на то, что присутствовал на праздновании дня рождения восьмикратного олимпийского чемпиона по бегу Усэйна Болта.

Как сообщает телеканал Sky Sports со ссылкой на источник, тест футболиста на COVID-19 показал отрицательный результат, Стерлинг чувствует себя хорошо.

В минувший понедельник, 24 августа, появилась информация о заражении коронавирусом Болта, который праздновал свой 34-й день рождения в компании Стерлинга и футболиста германского «Байера» Леона Бэйли.

Тем не менее по прибытии в Великобританию Стерлинг собирается сдать повторный тест. Форвард надеется, что болезнь не помешает ему попасть в состав команды на предстоящие матчи Лиги наций.

Сборная Англии 5 сентября стартует в новом розыгрыше Лиги наций гостевым матчем против команды Исландии, 8 сентября англичане на выезде встретятся со сборной Дании.

Ранее NEWS.ru писал, что в футбольном клубе «Валенсия» были выявлены два случая заражения коронавирусом.