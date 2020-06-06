ФНЛ одобрила заявки трёх клубов ПФЛ на получение лицензии

https://static.news.ru/photo/a2d7eeec-a7d9-11ea-8ab1-fa163e074e61_660.jpg Фото: ФК «Волгарь» Астрахань/vk.com

Экспертная комиссия Футбольной национальной лиги (ФНЛ) одобрила заявления шести клубов на получение лицензии, которая даёт право сыграть во втором по силе дивизионе российского футбола.

Во время заседания, которое прошло по видеосвязи, были одобрены заявления трёх клубов — победителей Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ): астраханского «Волгаря», брянского «Динамо» и тольяттинского «Акрона». Также для выдачи лицензии Российскому футбольному союзу (РФС) были рекомендованы московские «Торпедо», «Спартак-2» и ивановский «Текстильщик»

Следующее заседание Экспертной комиссии ФНЛ намечено на 11 июня, сообщает пресс-служба лиги. Ранее положительные заключения для выступления в ФНЛ получили «Енисей», «Нижний Новгород», «СКА-Хабаровск», «Факел», «Чайка», «Томь», «Чертаново» и «Балтика».

Ранее исполком Российского футбольного союза принял решение о досрочном завершении первенства ФНЛ. Команды, которые заняли первые два места (волгоградский «Ротор» и подмосковные «Химки») по результатам проведённых 27 туров из 38, получили возможность выступить в следующем сезоне РПЛ после прохождения лицензирования. Позже сообщалось, что команда «Химки» имеет проблемы с финансированием и не сможет выступить в РПЛ, если не найдёт спонсоров, писал NEWS.ru.