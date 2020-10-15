ФК «Астана» прокомментировал возможное назначение Тихонова

https://static.news.ru/photo/e88270b0-0ecd-11eb-8720-fa163e074e61_660.jpg Андрей Тихонов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В футбольном клубе «Астана» (Нур-Султан) подтвердили факт переговоров с российским специалистом Андреем Тихоновым о назначении на пост главного тренера команды.

В пятницу, 16 сентября, мы выставим официальную информацию по этой ситуации на наших источниках, — сказали NEWS.ru в клубе.

Ранее Тихонов заявил Sputnik Казахстан, что летит в Нур-Султан на переговоры с «Астаной».

После 12 матчей клуб из Нур-Султана занимает в таблице чемпионата Казахстана второе место, отставая от «Кайрата» на восемь очков.

В 2016 году Тихонов возглавил «Енисей». Красноярцы заняли третье место в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Год спустя он стал уже главным тренером «Крыльев Советов», которые вывел в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

Ранее главный тренер российской футбольной сборной Станислав Черчесов прокомментировал прошедшую 14 октября в Москве ничейную встречу с командой Венгрии в рамках четвёртого тура группового этапа Лиги наций.