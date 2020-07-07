Федун и болельщики «Спартака» возмущены словами гендиректора «Зенита»

https://static.news.ru/photo/ff02d064-c125-11ea-aaad-fa163e074e61_660.jpg Леонид Федун Фото: ФК «Спартак-Москва»/vk.com

Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун заявил, что понимает возмущение болельщиков высказыванием генерального директора «Зенита» Александра Медведева по поводу провокационного видео из раздевалки петербургской команды.

Наши болельщики очень возмущены этим высказыванием. Я их понимаю, — цитирует Федуна «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что Медведев считает спорный момент с непристойным поведением на видео из раздевалки с участием игроков команды Артёма Дзюбы и Сердара Азмуна нормальным проявлением эмоций после победы в сезоне-2019/20. Он предложил считать, что Дзюба намекал на то, что будет со «Спартаком» в полуфинальном матче Кубка России.

Позже заместитель председателя совета директоров «Спартака» Сергей Михайлов написал письмо главе комитета по этике РФС Семёну Андрееву с просьбой дать оценку высказыванию Медведева, писал NEWS.ru.