Фанаты в Венгрии напали на футболистов прямо на поле после матча

Фанаты венгерского футбольного клуба «Дебрецен» напали на игроков команды после финального свистка в матче заключительного тура национального чемпионата против «Пакши» (1:1).
Причиной стал вылет команды из высшего дивизиона страны. Болельщики выбежали на поле и стали снимать футболки с игроков с применением силы.
В итоге фанатов смогли спугнуть только сотрудники ОМОНа.
«Дебрецен» является семикратным чемпионом Венгрии.
Ранее NEWS.ru писал, что нападающий английского футбольного клуба «Уотфорд» Андре Грей провёл вечеринку в честь дня рождения, нарушив тем самым правила по борьбе с распространением коронавируса. Футболист в день рождения 26 июня устроил в своём доме вечеринку на 20 человек, хотя в Великобритании из-за пандемии коронавируса запрещено собираться группами более чем в шесть человек, а футболисты должны избегать любые массовые мероприятия.
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