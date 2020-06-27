Фанаты в Венгрии напали на футболистов прямо на поле после матча

https://static.news.ru/photo/d346968a-b942-11ea-bbb7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kiss Marcell/youtube.com

Фанаты венгерского футбольного клуба «Дебрецен» напали на игроков команды после финального свистка в матче заключительного тура национального чемпионата против «Пакши» (1:1).

Причиной стал вылет команды из высшего дивизиона страны. Болельщики выбежали на поле и стали снимать футболки с игроков с применением силы.

В итоге фанатов смогли спугнуть только сотрудники ОМОНа.

«Дебрецен» является семикратным чемпионом Венгрии.

Ранее NEWS.ru писал, что нападающий английского футбольного клуба «Уотфорд» Андре Грей провёл вечеринку в честь дня рождения, нарушив тем самым правила по борьбе с распространением коронавируса. Футболист в день рождения 26 июня устроил в своём доме вечеринку на 20 человек, хотя в Великобритании из-за пандемии коронавируса запрещено собираться группами более чем в шесть человек, а футболисты должны избегать любые массовые мероприятия.