Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Болельщику петербургского футбольного клуба «Зенит» Артуру Данилову смягчили наказание по обвинению в избиении сотрудника Росгвардии.

Некоторое время назад суд приговорил его к 1 году и 8 месяцам колонии-поселения. Вердикт был обжалован. На апелляционное слушание «Зенит» предоставил фанату опытного адвоката. В результате суд заменил реальный срок условным, сообщается в Twitter объединения болельщиков команды «Ландскрона».

Инцидент между силовиками и болельщиками произошёл в августе прошлого года во время матча «Зенит» - «Краснодар». В результате пострадали двое росгвардейцев, один из которых получил сотрясение мозга, черепно-мозговую травму и перелом лицевых костей. Данилов был одним из троих задержанных по обвинению в нападении на силовиков. Виновным себя он не признал, заявив, что не имел умысла избивать росгвардейца.

Ранее NEWS.ru писал, что МВД намерено сохранять жёсткую позицию в отношении футбольных фанатов. В ведомстве также раскритиковали РФС и РПЛ назвав их работу с болельщиками неудовлетворительной.

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