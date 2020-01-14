https://static.news.ru/photo/3a270a8c-36e0-11ea-b252-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Болельщику петербургского футбольного клуба «Зенит» Артуру Данилову смягчили наказание по обвинению в избиении сотрудника Росгвардии.

Некоторое время назад суд приговорил его к 1 году и 8 месяцам колонии-поселения. Вердикт был обжалован. На апелляционное слушание «Зенит» предоставил фанату опытного адвоката. В результате суд заменил реальный срок условным, сообщается в Twitter объединения болельщиков команды «Ландскрона».

Состоялось апелляционное слушание по делу Артура Данилова, который ранее был осуждён на 1 год и 8 месяцев.

На апелляционное слушание ФК «Зенит» предоставил Артуру опытного адвоката. По итогам сегодняшнего заседания срок заменён на условный. pic.twitter.com/gUu1bheOsx — Ландскрона (@landscrona) 14 января 2020 г.

Инцидент между силовиками и болельщиками произошёл в августе прошлого года во время матча «Зенит» - «Краснодар». В результате пострадали двое росгвардейцев, один из которых получил сотрясение мозга, черепно-мозговую травму и перелом лицевых костей. Данилов был одним из троих задержанных по обвинению в нападении на силовиков. Виновным себя он не признал, заявив, что не имел умысла избивать росгвардейца.

Ранее NEWS.ru писал, что МВД намерено сохранять жёсткую позицию в отношении футбольных фанатов. В ведомстве также раскритиковали РФС и РПЛ назвав их работу с болельщиками неудовлетворительной.