Министерство внутренних дел (МВД) в ходе трёхсторонней встречи с представителями Российского футбольного союза (РФС) и Российской премьер-лиги (РПЛ) выразило жёсткую позицию относительно дальнейших взаимоотношений с футбольными фанатами.
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Ранее Российская премьер-лига (РПЛ) направила письмо в МВД Санкт-Петербурга с просьбой объяснить массовые задержания фанатов московского «Спартака» после матча с «Зенитом». Как писал NEWS.ru, Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга назначил наказание в виде административного ареста на срок 15 суток фанатам московского «Спартака» за мелкое хулиганство. Болельщики были задержаны перед матчем 18-го тура чемпионата России против «Зенита» (0:1).
После этого инцидента фанаты устроили акцию протеста на матчах 19-го тура против произвола правоохранителей, а президент РПЛ Сергей Прядкин выразил озабоченность происходящим между болельщиками и МВД.
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