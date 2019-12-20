https://static.news.ru/photo/bd7dab80-233e-11ea-a754-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство внутренних дел (МВД) в ходе трёхсторонней встречи с представителями Российского футбольного союза (РФС) и Российской премьер-лиги (РПЛ) выразило жёсткую позицию относительно дальнейших взаимоотношений с футбольными фанатами.

Как сообщает Sport24 , в МВД не считают, что перегнули палку в ходе последних задержаний болельщиков на матчах РПЛ. Также представители силовых ведомств выразили неудовлетворённость работой РФС и РПЛ с болельщиками.

Ранее Российская премьер-лига (РПЛ) направила письмо в МВД Санкт-Петербурга с просьбой объяснить массовые задержания фанатов московского «Спартака» после матча с «Зенитом». Как писал NEWS.ru, Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга назначил наказание в виде административного ареста на срок 15 суток фанатам московского «Спартака» за мелкое хулиганство. Болельщики были задержаны перед матчем 18-го тура чемпионата России против «Зенита» (0:1).

После этого инцидента фанаты устроили акцию протеста на матчах 19-го тура против произвола правоохранителей, а президент РПЛ Сергей Прядкин выразил озабоченность происходящим между болельщиками и МВД.