https://static.news.ru/photo/f145a724-c358-11e9-a563-fa163e074e61_660.jpgФото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»
Фан-зона для болельщиков во время чемпионата Европы по футболу 2020 года может располагаться на территории спортивного комплекса «Лужники».
В Москве планируется организация фан-зоны на время чемпионата Европы. Не на площадке МГУ, а непосредственно на территории самого комплекса «Лужники», — приводит слова генерального директора Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий города Москвы Александра Смирнова ТАСС.
Также он отметил, что масштаб зоны будет меньше, чем выделенная территория на чемпионате мира.
Понятно, что масштаб будет несколько меньше, чем на чемпионате мира, но фан-зона планируется, — заключил он.
Фан-зона на чемпионате мира — 2018 располагалась на Воробьёвых горах.
Чемпионат Европы — 2020 пройдёт в 12 европейских городах, включая Санкт-Петербург, который примет три матча группового этапа и четвертьфинал.
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