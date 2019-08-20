https://static.news.ru/photo/f145a724-c358-11e9-a563-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Фан-зона для болельщиков во время чемпионата Европы по футболу 2020 года может располагаться на территории спортивного комплекса «Лужники».

В Москве планируется организация фан-зоны на время чемпионата Европы. Не на площадке МГУ, а непосредственно на территории самого комплекса «Лужники», — приводит слова генерального директора Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий города Москвы Александра Смирнова ТАСС .

Также он отметил, что масштаб зоны будет меньше, чем выделенная территория на чемпионате мира.

Понятно, что масштаб будет несколько меньше, чем на чемпионате мира, но фан-зона планируется, — заключил он.

Фан-зона на чемпионате мира — 2018 располагалась на Воробьёвых горах.

Чемпионат Европы — 2020 пройдёт в 12 европейских городах, включая Санкт-Петербург, который примет три матча группового этапа и четвертьфинал.

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