Эксперта удивил вызов в сборную России находящихся без клубов футболистов

https://static.news.ru/photo/d0fa4a0e-ef5f-11ea-8084-fa163e074e61_660.jpg Далер Кузяев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший защитник сборных СССР, СНГ и России по футболу Дмитрий Галямин оказался удивлён решением главного тренера российской сборной Станислава Черчесова вызвать в команду футболистов, находящихся без клубов.

Удивил вызов некоторых футболистов, не имеющих на данный момент клубов. Но на это есть причины — травмы 5-6 игроков, которые могли бы претендовать на попадание в состав, — заявил Галямин журналистам РИА Новости.

Он также оценил игру сборной против Сербии, в которой россияне победили 3:1. Экс-футболист отметил, что подопечные Черчесова переиграли соперника, поскольку них было больше игровой практики. Сербы «разбросаны» по разным странах, а также находятся в разном физическом состоянии, что сказалось на их игре. Галямин отметил, что матч был не высшего уровня.

В игре против сербов на 77-й минуте появился 32-летний полузащитник Роман Нойштедтер, который ранее был футболистом московского «Динамо», а на 80-й минуте на поле вышел 27-летний Далер Кузяев, который выступал за «Зенит». Оба этих игрока пока не определились с местом продолжения карьеры.

NEWS.ru писал, что бывший министр спорта Виталий Мутко признался в мечте пригласить к управлению сборной португальца Жозе Моуриньо.