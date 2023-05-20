Экс-футболист московского «Спартака» вступил в Нацгвардию Украины Бывший игрок «Спартака» Ващук вступил в Нацгвардию Украины

Фото: СПОРТ-ЭКСПРЕСС/ИТАР-ТАСС

Владислав Ващук

Бывший футболист московского «Спартака» Владислав Ващук вступил в Нацгвардию Украины, он принял присягу 18 мая, о чем сообщил в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Выступавший за российский клуб в 2003 году игрок сборной Украины 1996–2007 годов объяснил это решение тем, что своими глазами видел «русский мир».

Да, это было мое личное решение. Да, близкие и родные до сих пор в шоке. И да, я знаю, что некоторые меня никогда не поймут. <...> Национальная гвардия Украины. Бригада наступления «Буран». Солдат Владислав Ващук. Служу украинскому народу! — написал спортсмен.

На опубликованной в соцсети фотографии он стоит с автоматом в руках, одетый в камуфляжную форму. На одном из снимков — текст присяги.

В апреле жителя Твери задержали в Белгородской области при попытке пересечь границу с Украиной и вступить в вооруженное формирование «Легион „Свобода России“» (организация признана террористической, деятельность запрещена), чтобы участвовать в конфликте на стороне Киева. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело о госизмене.