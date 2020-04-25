«Его окружают подхалимы»: Уткин назвал слабую сторону Федуна

Спортивный комментатор Василий Уткин заявил, что проблемой президента московского футбольного клуба «Спартак» Леонида Федуна является неумение выбирать помощников. По его словам, любое предложение босса, даже не самое удачное, с их стороны встречает «лизоблюдский восторг».
В итоге, Федун считает, что его идея хороша, и выходит на публику со смешными тезисами. Об этом Уткин
Мне представляется, что это эмоциональный, может быть, внутренне не очень уверенный в себе человек, который не умеет окружать себя разумными людьми. Это тоже большое умение. Окружают его подхалимы, но это только его собственный выбор, — отметил комментатор.
Он добавил, что, безусловно, Федун желает «Спартаку» только добра, но есть нюанс.
«Спартак» — это клуб, который подразумевает борьбу за титулы. Если он её не ведёт, значит, он [Федун] не справляется со своей задачей, — заключил Уткин.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Василий Уткин высказался по поводу угроз в свой адрес со стороны телеведущего Владимира Соловьёва. По его словам, особенно смешным выглядит «желание подраться с кем-либо у человека, который везде ходит с двумя фэсэошниками». Уткин добавил, что его оружием является слово, поэтому при возможной встрече с Соловьёвым он не будет бить его.
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