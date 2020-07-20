Дзюба высказался о кубковой победе над «Спартаком»

https://static.news.ru/photo/483ac922-ca2b-11ea-a1f6-fa163e074e61_660.jpg Артём Дзюба Фото: Maksim Konstantinov/Russian Look/Global Look Press

Футболист петербургского «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал исход полуфинала Кубка России против московского «Спартака». Игра проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и завершилась победой хозяев поля со счётом 2:1.

Важнейшая победа. Три из трёх в этом году. Три из трёх, — цитирует Дзюбу пресс-служба «Зенита».

Форвард, открывший с пенальти счёт в этом матче, имел в виду, что «сине-бело-голубые» выиграли у спартаковцев все три очных противостояния в сезоне. Кроме кубковой победы в активе «Зенита» значатся два выигрыша в Российской премьер-лиге. И дома, и в гостях питерцы выиграли с одинаковым счётом — 1:0.

Ранее NEWS.ru сообщал, что «Спартаку» необходимо было выигрывать. Нужно было доказать, что работа иностранного специалиста в команде не бессмысленна, ведь шанс зацепиться за еврокубки можно было получить только в этой встрече. В чемпионате России после рестарта всё было ясно.