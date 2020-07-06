Дзюба рассказал о залетевшей в его рот мошке

https://static.news.ru/photo/1e660da0-bf95-11ea-8adb-fa163e074e61_660.jpg Артём Дзюба Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Артём Дзюба рассказал о сложностях, с которыми он сталкивался в чемпионском матче против «Краснодара».

Футболист рассказал, что из-за сильной жары ему было особенно плохо в первом тайме, и он думал, что у него мог быть солнечный или тепловой удар.

Во втором тайме пару раз было что-то чуть-чуть похожее на дуновение ветра. Я аж обрадовался, начал дышать ртом, и в этот момент залетела какая-то мошка, — сказал Дзюба в интервью пресс-службе «Зенита».

Петербургский «Зенит» в матче 26-го тура РПЛ обыграл «Краснодар» со счётом 4:2 и стал шестикратным чемпионом России по футболу. Голы в чемпионском матче забили Сердар Азмун (дубль), Артём Дзюба и Алексей Сутормин.

Ранее нападающий футбольного клуба «Сочи» Александр Кокорин, права на которого принадлежат «Зениту», прокомментировал победу петербургской команды в сезоне-2019/20 Российской премьер-лиги (РПЛ). Он подчеркнул, что очень рад за игроков, писал NEWS.ru.