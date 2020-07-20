Дзюба открыл счёт в матче «Зенит» — «Спартак»

https://static.news.ru/photo/0ab5f238-c9dc-11ea-9151-fa163e074e61_660.jpg Артём Дзюба Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба забил с пенальти в матче 1/2 финала Кубка России с московским «Спартаком». Игра проходит в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

На 24-й минуте встречи защитник «красно-белых» Иван Гапонов допустил ошибку. Он нарушил правила в своей штрафной зоне. Главный арбитр матча назначил пенальти после просмотра видеоповтора. Его реализовал 31-летний Дзюба. Спортсмен аккуратно пробил в нижний угол и вывел свой клуб вперёд.

Ранее бывший вратарь «красно-белых» Алексей Зуев заявил, что петербургский «Зенит» не является фаворитом полуфинального матча Кубка России против московского «Спартака». По его словам, важную роль перед матчем играет концентрация футболистов — кто проявит больше желания, тот и победит, писал NEWS.ru.