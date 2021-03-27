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Футбол

Дзюба обратился к россиянам после выигрыша у Словении в отборе на ЧМ

09:12, 28 марта 2021 12
Артём Дзюба Артём Дзюба Фото: teamrussia/vk.com

Капитан футбольной сборной России Артём Дзюба обратился к нации после победы над Словенией (2:1) в отборочном матче к чемпионату мира — 2022. Спортсмен поблагодарил за поддержку болельщиков, наблюдавших за игрой и с трибун стадиона, и у телевизоров.

Интервью с Дзюбой размещено на канале сборной в YouTube.

Нападающий, отметившийся двумя забитыми мячами в ворота словенцев, выразил надежду, что сборная порадовала соотечественников результатом. Злопыхателям футболист посоветовал крепиться.

После двух туров сборная России с шестью очками уверенно возглавляет отборочную группу. По три очка имеют сборные Хорватии и Словении. Россияне 30 марта сыграют на выезде со Словакией, которая два первых своих матча завершила вничью.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сборная России выгрызла очередную победу (2:1). Все голы встречи были забиты в первом тайме. Оба мяча россиян на счету Артёма Дзюбы. Национальная команда Словении на этот раз осталась без очков, но назвать эту победу россиян уверенной просто не поворачивается язык.

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