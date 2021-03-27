«Решала» Черчесова: Дзюба красиво вытягивает сборную со дна

Завершился второй матч отборочного этапа чемпионата мира — 2022 в Катаре. Сборная России выгрызла очередную победу (2:1). На этот раз без очков осталась национальная команда Словении. Но назвать эту победу уверенной просто не поворачивается язык.

Бодрое начало

Пока по всему миру болельщиков не допускают до трибун, Россия в этом плане движется впереди планеты всей. Пусть и в очень ограниченном количестве, но фанаты всё равно создают нужный антураж. Словенцы, которые лишены этого счастья, сразу прониклись атмосферой и попытались навязать россиянам борьбу. Уже на пятой минуте гости первый раз серьёзно ударили по воротам. Вопросы к защите есть, как и к стартовому составу. Первые мысли, когда на поле появился Юрий Жирков, были очень просты: «Скажите, неужели нет никого, кроме него? Чем так цепляет главного тренера Станислава Черчесова 37-летний футболист?» И к этому вернёмся.

Хватит хаять Дзюбу

Сейчас поговорим о главном герое встречи — капитане национальной команды. Несмотря на хорошие отрезки хозяев, ощущения уверенности в доминировании всё равно не возникало. До 26-й минуты российская сборная создала несколько опасных моментов, но словенцам везло и везло. Ситуацию изменил Артём Дзюба. Причём дважды: сначала (вот тут как раз отсылка к Жиркову, который умеет удивлять) с левого края приблизился Жирков, Артём скинул мяч на Далера Кузяева, получил ответный пас и аккуратно с 11-метрового расстояния пробил точно в цель.

Затем на 35-й минуте с дуги штрафной ударил Александр Головин, но мяч отрикошетил прямо к Дзюбе, который чётко сработал на отскоке, обыграл двух защитников и сделал дубль. Он снова доказал, что шутки про самоудовлетворение можно отложить в сторону. Да и ругать его нет смысла. Выходит — забивает.

Артём Дзюба Михаил Шапаев/rfs.ru

Неплохой соперник

Перед игрой многие эксперты были убеждены, что словенцы не просто завладеют инициативой, но и увезут на родину три очка. Не сказать, что гости принесли много шумихи и доводили болельщиков до желания выпить успокоительное, но всё равно пощекотали нервы. Спустя минуту после второго гола интрига вернулась. Заброс из глубины дошёл до Йосипа Иличича, который даже не посмотрел вперёд, а наудачу пробил. И точно попал в правый угол. Перед уходом на перерыв Антон Шунин легко мог пропустить и второй: Андраж Шпорар сработал в подкате, замыкая прострел Славиши Стояновича, но не хватило до мяча буквально несколько миллиметров (как Андрей Семёнов и Георгий Джикия пропустили мимо себя форварда?).

Стресс, да и только

После горького опыта второго тайма против Мальты россияне должны были действовать иначе. На оставшуюся половину команда Черчесова вышла уверенной. Только этот настрой быстро улетучился. Команды явно пытались задеть друг друга, но стали думать о счёте и играть более закрыто. Отсюда увеличились ошибки и нарушения. А словенцы то и дело прибавляли в силе.

Михаил Шапаев/rfs.ru

Второе дыхание

Исправить ситуацию вышел Вячеслав Караваев, заменивший Жиркова (который кроме одного эпизода и не запомнился в принципе). И с его появлением сборная прямо оживилась. В течение нескольких минут команда дважды создала опасные эпизоды, которые могли привести к голам. Но в первой ситуации Караваев пробил по воротам неуверенно, во второй оказался вне игры. Тем не менее он внёс положительный настрой. Пусть ему так и не удалось запечатлеть своё имя в истории этого матча в качестве футболиста, который «отгрузил голешник», зато точно освежил нервозный второй тайм.

Очки не пахнут

Когда-то советский футболист и тренер Валерий Лобановский сказал очень важную фразу: «Игра забывается, а результат остаётся». Можно сколько угодно «наезжать» на Станислава Саламовича, не соглашаться с выбором состава и тактикой. Можно говорить о слабой обороне и ужасаться защите с полузащитой. Только вот в активе у нас очередные три очень важные очка. Впереди только Словакия.