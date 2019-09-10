https://static.news.ru/photo/fdf64116-d39a-11e9-8fca-fa163e074e61_660.jpg Артём Дзюба Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Нападающий сборной России по футболу Артём Дзюба после победы над Казахстаном (1:0) в матче 6-го тура квалификации чемпионата Европы-2020 поблагодарил болельщиков за поддержку, призвав недооценивать победу.

Спасибо всем вам огромное за то, что на стадионе были и переживали за нас. Но я прошу вас всех не переоценивать и не недооценивать нашу победу, потому что она была непростой, сейчас действительно очень трудно со всеми играть, — сказал Дзюба в видео обращении своём Instagram.

За четыре тура до финиша квалификационного турнира сборная Бельгии лидирует с 18 набранными очками. У команды Станислава Черчесова 15 очков и второе место в таблице. Две лучшие сборные из каждой отборочной группы получают путёвки на Евро-2020.

На третьей строчке таблицы команда Казахстана (7 очков), на четвёртое также с 7 очками вышли киприоты. Провалившая квалификацию Шотландия (6 очков) опустилась на пятое место, опережая лишь заведомого аутсайдера — Сан-Марино, не имеющего в активе ни одного очка.

Следующий отборочный матч к Евро-2020 российская сборная проведёт 10 октября — в столичных «Лужниках» с командой Шотландии.

Сборная России по футболу вернулась в Москву после матча с Казахстаном, писал News.ru.