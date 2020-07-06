Дзюба назвал Оздоева «мистер блевонтин» после чемпионского матча «Зенита»

https://static.news.ru/photo/37cd7d24-bf94-11ea-aef0-fa163e074e61_660.jpg Магомед Оздоев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Артём Дзюба рассказал, что чемпионский матч против «Краснодара» был очень тяжёлым. Многим игрокам, в том числе полузащитнику Магомеду Оздоеву, было плохо.

Дзюба назвал матч в Краснодаре самым тяжёлым в карьере, после которого он 15 минут лежал в холодных полотенцах, чтобы прийти в себя.

Маге было плохо. Мистер блевонтин. Я продержался, в отличие от слабых этих, которые блюют. Я 15 минут отлежался и собрался, — сказал Дзюба в интервью пресс-службе «Зенита».

Петербургский «Зенит» в матче 26-го тура РПЛ обыграл «Краснодар» со счётом 4:2 и стал шестикратным чемпионом России по футболу. Голы в чемпионском матче забили Сердар Азмун (дубль), Артём Дзюба и Алексей Сутормин.

Ранее NEWS.ru сообщал, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак показал видео из раздевалки команды после победы над «Краснодаром». Футболисты петербургской команды поздравили наставника с рождением внучки. 44-летний специалист в течение одного дня стал дедушкой и чемпионом России.